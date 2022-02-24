"Месяц не выхожу на улицу, боюсь": блокадница указала на ужасную уборку улиц Петербурга

Пенсионерка, жительница блокадного Ленинграда Евгения Шмакотина в жесткой форме раскритиковала некачественную уборку снега и указала на полное бездействие правительства города.

Журналисты обратились к блокаднице, которая проживает в доме №16 по улице Народной, чтобы узнать ее мнение по поводу качества уборки снега и наледи с улиц Санкт-Петербурга этой зимой.

«Ой, я не хочу об этой теме говорить. Вы сами прекрасно знаете, какие тут бугры и ходите по тем же улицам, и тоже спотыкаетесь и тоже бьетесь», — пожаловалась пенсионерка.

Женщина также рассказала о недавних инцидентах, которые произошли с ее соседкой и дочерью. По словам блокадницы, она уже месяц не выходит из дома.

«У нас с шестого этажа женщина упала у парадной, дочка моя тоже свалилась. Я уже месяц не выхожу на улицу, боюсь. Не только боюсь, но и лестницы не моют и не убираются, никто ничего не делает, не знаю за что мы деньги платим», — указала Шмакотина.

Помимо того, блокадница рассказала о наплевательском отношении правительства Санкт-Петербурга и управляющей компании.

«Куда ходить!? Я раз сходила, когда меня залили, и сказали «хоть к царю иди, хоть в Москву езди, никто не поможет». Пришли мужики деньги уплатила – они сделали. Никто пальцем не пошевельнул, ни копейкой не помогли», — возмутилась пенсионерка.

Журналисты поинтересовались у блокадницы, кто, по ее мнению, виноват в сложившейся ситуации и почему у чиновников такое наплевательское отношение к ветеранам.

«Все виноваты, главное депутат виноват, который нашего района», — уверена женщина.

Также пенсионерка рассказала о своем отношении к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

«Ой, я его и видеть не видела. Хрен редьки не слаще – вот так вот скажу. Ужас, ужас, ужас», — подчеркнула женщина.

В заключение Шмакотина добавила, что большое количество заражений и смертей от коронавирусной инфекции происходит из-за того, что коммунальщики не моют подъезды.

«Лестницу уже месяц никто не моет. Надо 2 раза в месяц мыть. Я сама ходила, когда делали укол от этой болезни, врачи сказали – два раза в день нужно мыть утром и днем. А кто убирает? А никто. Поэтому болеют и столько умирают. Один бардак был, есть и будет», — подытожила пенсионерка.

Напомним, в последнее время множество пенсионеров и жителей блокадного Ленинграда критикуют чиновников Смольного и губернатора Беглова за некачественную уборку города. Так, ранее пенсионерка Лозгачева пожаловалась на халтурную работу коммунальщиков.