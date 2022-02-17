Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу

Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу. Этому событию он посвятил три поста в своем Instagram-блоге.

"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам - залёг в больничку", - написал 60-летний Пучков в блоге, сопроводив текст фотографией приемного покоя с надписью "Экстренная госпитализация".

Затем блогер показал свою палату, в которой помимо обычной койки обнаружился еще и диван. "Залёг авторитетно", - подписал снимок "Гоблин".

Наконец, он поделился с подписчиками заголовками СМИ, сообщающими о его госпитализации. "Событие, блин", - с иронией пишет Пучков. Но в комментариях поклонники с ним не согласны. "Шутки шутками. Но мы то переживаем за вас. Кто если не вы, и ваши правильные мысли? А правильный перевод гоблина? Опять же, никто кроме вас", - написал в комментариях один из подписчиков.