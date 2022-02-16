16 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

Купаться в петербургских водоемах опасно для здоровья

В Невской губе специалисты уже второй год подряд выявляют превышение допустимых значений вредных веществ и металлов. В результате страдают все водные артерии, находящиеся в черте города и за его пределами – их санитарное состояние с каждым годом становится лишь хуже, что может привести к гибели водных обитателей и создает угрозу здоровью людей. Еще в прошлом году специалисты Роспотребнадзора признали все 24 акватории Северной столицы непригодными для купания, однако в Смольном не спешат обращать должное внимание на экологическую катастрофу в Петербурге.

В результате исследований «Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБОУ) в пробах, взятых из акватории Невской губы, было обнаружено многократное превышение допустимых значений меди, марганца и цинка. Кроме того, было выявлено превышение предельного уровня допустимой концентрации легкоокисляемых органических веществ в двух предоставленных пробах, сообщила пресс-служба ведомства.

Аналогичная картина наблюдалась и в прошлом году, что позволяет сделать вывод о систематичном характере экопроблем водоема.

СМИ отмечали, что в Петербурге на сегодняшний день наблюдается и самая большая концентрация микропластика в водоемах. Например, в той же Невской губе она достигает 0,8-1,2 на кубометр воды, хотя в норме содержание микропластика в пресной воде не должно превышать 0,1 частиц на кубометр. При попадании в организм человека микропластик может спровоцировать заболевания.

Проблема плохого санитарного состояния водоемов Северной столицы не нова. Эксперты и СМИ регулярно обращают внимание на ставшие опасными для здоровья горожан реки Петербурга. В 2021 году Роспотребнадзор признал все 24 акватории Северной столицы непригодными для купания. Этот факт должен был серьезно озаботить не только экспертное сообщество, но и власти города. Однако Администрация Смольного и губернатор Александр Беглов, судя по всему, не воспринимают ситуацию, граничащую с экологической катастрофой, с должной серьезностью.

Недобросовестные предприятия регулярно загрязняют реки и озера Северной столицы, сбрасывая запрещенные отходы в водоемы. Так в 2020 году было выявлено девять крупных предприятий, сливающих в водоемы стоки, в которых содержание вредных веществ многократно превышало норму.

Ситуацию усложняет и слабая развитость канализационных систем в частном секторе Петербурга. Бесконтрольный слив отходов в окружающую среду или ближайший водоем владельцами частных домов приводит к дополнительному загрязнению водоемов.

Однако несмотря на то, что все водоемы Петербурга были признаны непригодными, во время крещенских купаний власти города разрешили людям окунуться в водоемы, а это могло быть опасно для их здоровья. В Смольном не видят эту проблему и не спешат предпринимать каких-либо действенных мер для ее устранения. Эксперты предупреждают, что такими темпами Петербургу недалеко и до настоящей экологической катастрофы.

Чиновники Смольного предпочитают в очередной раз отчитываться о замене лампочек в системе городского освещения на более энергоэффективные, в то же время не замечая под боком важнейшую проблему фатального загрязнения водоемов.

Теги: северная столица, роспотребнадзор, смольный, александр беглов, невская губа, экологическая катастрофа



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