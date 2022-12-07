07 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мобилизованных из Ирбита не будут наказывать за дезертирство

Мобилизованных жителей Ирбита, ставших известными после дезертирства и неподобающего поведения, не станут наказывать. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Связался с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных ирбитчан. Откровенно поговорили, по-честному. Командиры пошли навстречу. Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Сделали им последнее предупреждение", - написал парламентарий.

По его словам, с провинившимися провели профилактические беседы и развезли по разным подразделениям. С зачинщиком провели отдельную беседу контрразведчики, после чего отправили в другое подразделение и поставили над ним старшего - опытного контрактника.

Иванов также добавил, что связался с женами мобилизованных, рассказав о том, как все было на самом деле, после чего родственники солдат успокоились.

Теги: Ирбит, мобилизация, дезертир, Иванов



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