05 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: balkonidea.ru

На Среднем Урале с балкона выбросили избитого мужчину

В Березовском с балкона второго этажа одного из многоквартирных домов по улице Маяковского скинули избитого мужчину. Об этом сообщает паблик "Сила Березовского в людях" со ссылкой на одного из очевидцев.

Инцидент произошел накануне около 22.00. По словам самого пострадавшего, к нему в квартиру вломились двое незнакомцев, которые и напали на него. Пока к месту происшествия ехали "скорая" и полиция, пострадавшего согревали местные жильцы, принесшие из дома одеяла.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в квартире находился знакомый потерпевшего - его для дачи показаний увезли в отдел для дачи показаний. Владельцу квартиры оказана медицинская помощь.

"Его знакомый, находившийся вместе с ним в квартире, уроженец одной из бывших союзных республик, с трудом общающийся на русском языке, доставлен в территориальный отдел, чтобы прояснить картину произошедшего. Сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов дома, на предмет установления свидетелей и очевидцев конфликта. По итогам начавшихся поверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, которое будет зависит от степени тяжести травм, которые были причинены пострадавшему, - добавил полковник.

Теги: Березовский, квартира, балкон



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