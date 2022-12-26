В Екатеринбурге прошло первое совещание рабочей группы по спасению парка "Уралмаш"

Пока Екатеринбург готовится к празднованию Нового года, в уральской столице уже составляют план преображения летнего парка "Уралмаш". Накануне прошло первое совещание рабочей группы, в которую вошли представители администраций города и района, представители благоустройства, архитектуры, строители, руководство парка Маяковского и депутат гордумы Алексей Вихарев, выступавший за облагораживание зеленой зоны.

"Работа закипела. Теперь возрождение парка "Уралмаш" – это не просто общественная инициатива горожан, а официальный процесс, в который включаются десятки профильных органов и специалистов. В этом году мы вместе сделали большое и полезно дело. Сдвинули огромный камень с места, и хотя впереди длинная и тернистая дорога, мы ее пройдем. Парк "Уралмаш" обязательно получит новую жизнь!" – написал Вихарев в своих соцсетях.

В этом году летний парк "Уралмаш" проиграл "Преображенскому парку" в Академическом в городском голосовании за благоустройство, однако собрал рекордные 100 тыс. голосов, которые привлекли внимание общественности и за пределами Свердловской области. Из-за такого резонанса, администрация Екатеринбурга пошла навстречу общественникам, и глава города лично распорядился выделить на проект 6 млн рублей. По сегодняшней оценке этого мало, а потому, по словам Вихарева, парк снова примет участие в городском голосовании и поборется за московские деньги.

"Парк необходимо спасать. Для этого нужны большие деньги. Десятки и даже сотни миллионов. Вопросов и проблем невероятно много. Нужно сохранить деревья, но выявить больные стволы. Сохранить уютный дух районного парка, но привести его в достойный вид. Проложить дорожки, поставить скамейки и урны. Восстановить освещение. И это только вершина айсберга", - добавил депутат.

Напомним, недавно летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им. Маяковского.