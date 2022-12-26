В Екатеринбурге прошло первое совещание рабочей группы по спасению парка "Уралмаш"

26 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

В Екатеринбурге прошло первое совещание рабочей группы по спасению парка "Уралмаш"

Пока Екатеринбург готовится к празднованию Нового года, в уральской столице уже составляют план преображения летнего парка "Уралмаш". Накануне прошло первое совещание рабочей группы, в которую вошли представители администраций города и района, представители благоустройства, архитектуры, строители, руководство парка Маяковского и депутат гордумы Алексей Вихарев, выступавший за облагораживание зеленой зоны.

"Работа закипела. Теперь возрождение парка "Уралмаш" – это не просто общественная инициатива горожан, а официальный процесс, в который включаются десятки профильных органов и специалистов. В этом году мы вместе сделали большое и полезно дело. Сдвинули огромный камень с места, и хотя впереди длинная и тернистая дорога, мы ее пройдем. Парк "Уралмаш" обязательно получит новую жизнь!" – написал Вихарев в своих соцсетях.

Совещание рабочей группы по спасению Летнего парка "Уралмаш"(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

В этом году летний парк "Уралмаш" проиграл "Преображенскому парку" в Академическом в городском голосовании за благоустройство, однако собрал рекордные 100 тыс. голосов, которые привлекли внимание общественности и за пределами Свердловской области. Из-за такого резонанса, администрация Екатеринбурга пошла навстречу общественникам, и глава города лично распорядился выделить на проект 6 млн рублей. По сегодняшней оценке этого мало, а потому, по словам Вихарева, парк снова примет участие в городском голосовании и поборется за московские деньги.

"Парк необходимо спасать. Для этого нужны большие деньги. Десятки и даже сотни миллионов. Вопросов и проблем невероятно много. Нужно сохранить деревья, но выявить больные стволы. Сохранить уютный дух районного парка, но привести его в достойный вид. Проложить дорожки, поставить скамейки и урны. Восстановить освещение. И это только вершина айсберга", - добавил депутат.

Напомним, недавно летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им. Маяковского.

Теги: парк Уралмаш, рабочая группа, совещание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети