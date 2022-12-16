16 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Парк "Уралмаш" перешел в управление ЦПКиО Екатеринбурга

В Екатеринбурге летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им. Маяковского. Об этом сегодня во время подведения итогов года рассказал глава столицы Урала Алексей Орлов.

"Учитывая специфику парка, это рекреация. Хотелось бы видеть там больше конвекционов. Было принято решение - мы территорию парка "Уралмаш" передали в управление парка Маяковского. Те решения, которые принимает парк Маяковского, мне очень импонируют. Есть доход от партнеров, внебюджетных сторон. Этот подход мы будем применять к устройству летнего парка "Уралмаш", - заявил Орлов.

На этой неделе депутат гордумы и главный активист, выступавший за реализацию проекта Алексей Вихарев заявил, что деньги на благоустройство летнего парка заложены в бюджет города на 2023 год. На проектирование в следующем году уже предусмотрено 6 млн рублей.

Теги: парк, Уралмаш, ЦПКиО, Екатеринбург



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