ЦПКиО будет опираться на мнение жителей при благоустройстве парка "Уралмаш"

Руководство парка им. Маяковского при благоустройстве Летнего парка "Уралмаш" будет опираться, в том числе, и на мнение жителей района. Об этом сообщает пресс-служба парка, добавив, что за основу будет взята концепция 2019 года.

"Летний парк не станет копией центрального парка города, а сохранит свою уникальность. В планах команды - заняться благоустройством новой территории уже в начале 2023 года. В своей работе мы будем опираться и на концепцию, которая была создана в 2019 году на основе общественных обсуждений и работы с жителями района, и на собственный опыт развития общественных пространств", - говорится в сообщении.

В ЦПКиО также предложили жителям Уралмаша и тем, кто часто бывает в одноименном парке, поделиться мнением и рассказать, чего им не хватает.

Напомним, Летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им. Маяковского. Об этом сегодня во время подведения итогов года рассказал глава столицы Урала Алексей Орлов. На этой неделе депутат гордумы и главный активист, выступавший за реализацию проекта Алексей Вихарев заявил, что деньги на благоустройство летнего парка заложены в бюджет города на 2023 год. На проектирование в следующем году уже предусмотрено 6 млн рублей.