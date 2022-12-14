В бюджет Екатеринбурга включили 6 миллионов на благоустройство парка "Уралмаш"

Деньги на благоустройство Летнего парка "Уралмаш" заложены в бюджет города на 2023 год, как и обещал глава уральской столицы Алексей Орлов. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат гордумы и главный активист, выступавший за реализацию проекта, Алексей Вихарев. По его словам, на комиссии в гордуме он лично убедился в том, что на проектирование парка в следующем году уже предусмотрено 6 млн рублей.

"Мы бились и продолжаем биться за наш парк. Почти 100 тысяч жителей города проголосовали за его обновление. Парк "Уралмаш" занял второе место в России. И вот, наконец-то, видны первые плоды наших совместных усилий. Договорились, что будем участвовать в обсуждении и составлении техзадания. И помогать в реализации проекта на всех этапах. Парк "Уралмаш" обязательно возродится!" - пишет Вихарев.

Напомним, ранее градоначальник заявил о вероятности благоустройства парка за федеральный счет. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможность преобразить территорию своими силами.