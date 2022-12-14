В бюджет Екатеринбурга включили 6 миллионов на благоустройство парка "Уралмаш"

14 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: 66.gorodsreda.ru

В бюджет Екатеринбурга включили 6 миллионов на благоустройство парка "Уралмаш"

Деньги на благоустройство Летнего парка "Уралмаш" заложены в бюджет города на 2023 год, как и обещал глава уральской столицы Алексей Орлов. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат гордумы и главный активист, выступавший за реализацию проекта, Алексей Вихарев. По его словам, на комиссии в гордуме он лично убедился в том, что на проектирование парка в следующем году уже предусмотрено 6 млн рублей.

"Мы бились и продолжаем биться за наш парк. Почти 100 тысяч жителей города проголосовали за его обновление. Парк "Уралмаш" занял второе место в России. И вот, наконец-то, видны первые плоды наших совместных усилий. Договорились, что будем участвовать в обсуждении и составлении техзадания. И помогать в реализации проекта на всех этапах. Парк "Уралмаш" обязательно возродится!" - пишет Вихарев.

Напомним, ранее градоначальник заявил о вероятности благоустройства парка за федеральный счет. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможность преобразить территорию своими силами.

Теги: Уралмаш, Летний парк, благоустройство, Вихарев, бюджет, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2022 14:40 Мск Смирнов заявил о планах по благоустройству парка "Уралмаш"
Ранее 26.07.2022 15:57 Мск На первый этап благоустройства парка "Уралмаш" выделят 6 миллионов рублей
Ранее 21.06.2022 12:54 Мск Орлов: Екатеринбург найдет деньги на благоустройство Летнего парка "Уралмаш" 
Ранее 03.06.2022 12:33 Мск Разрабатывать концепцию Летнего парка "Уралмаш" начнут уже в этом году
Ранее 03.06.2022 09:19 Мск Орлов: Мы обязательно благоустроим летний парк "Уралмаш"
Ранее 01.06.2022 09:53 Мск Два свердловских парка оказались в лидерах российского голосования по благоустройству
Ранее 31.05.2022 14:10 Мск У парка "Уралмаш" еще есть шанс. В регионе на сутки продлили голосование за объекты благоустройства
Ранее 31.05.2022 07:50 Мск Парк "Уралмаш" показал достойный результат в конкурсе на благоустройство - борьба за проект продолжается
Ранее 30.05.2022 10:26 Мск В Екатеринбурге прошел ночной флешмоб в поддержку Летнего парка "Уралмаш"
Ранее 17.05.2022 07:56 Мск В Орджоникидзевском районе работают волонтеры для организации голосования за парк "Уралмаш"
Ранее 26.04.2022 12:39 Мск В гордуме Екатеринбурга раскритиковали голосование за парки на Госуслугах
Ранее 20.04.2022 10:44 Мск Уралмашевцы участвуют в "умном голосовании" за свой парк в конкурсе на благоустройство


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети