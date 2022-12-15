В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие парки примут участие в нацпроекте "Комфортная городская среда"

В екатеринбургской мэрии определились с парками-участниками нацпроекта "Комфортная городская среда". При этом, по словам замглавы города Алексея Бубнова, горожане также могут порекомендовать территорию для благоустройства в 2024 году.

Среди парков, которые вынесет на голосование мэрия, летний парк "Уралмаш", парк имени Энгельса, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), парк Блюхера, парк 50 лет ВЛКСМ, сквер на Титова и парк Чкалова. Предложить свой вариант жители уральской столицы могут с 15 декабря по 12 января. 1 февраля городская администрация выберет пять финалистов, которые пройдут на голосование.

Напомним, что по количеству голосов предыдущий участник Летний парк "Уралмаш" занял второе место не только по Екатеринбургу, но и по всей стране. Несмотря на это, лидером все же стал проект второй очереди Преображенского парка в Академическом, набрав 120 тыс. голосов или 51% от проголосовавших. Позднее председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что парк "Уралмаш" снова примет участие в голосовании в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Накануне депутат гордумы и главный активист, выступавший за реализацию проекта, Алексей Вихарев заявил, что деньги на благоустройство Летнего парка заложены в бюджет города на 2023 год. На проектирование в следующем году уже предусмотрено 6 млн рублей.