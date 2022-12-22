22 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми "лжепострадавшего" во время стрельбы в ПГНИУ студента приговорили к обязательным работам

Ленинский суд Перми признал виновным в мошенничестве бывшего студента ПГНИУ Александра Калинина, который выдал себя за пострадавшего во время нападения на вуз, чтобы получить компенсацию, сообщили Накануне.RU в суде.

Молодого человека приговорили к 400 часам обязательных работ.

Обвиняемый заявлял, что получил травму стопы при попытке выпрыгнуть из окна восьмого корпуса. По некоторым данным, он получил 500 тысяч руб. в качестве компенсации.

Однако во время рассмотрения в суде уголовного дела Тимура Бекмансурова выяснилось, что молодой человек в тот день не был в университете. Свою вину Калинин признал, раскаялся и возместил большую часть ущерба. Это было учтено судом при вынесении приговора.

Напомним, накануне прокуратура попросила для обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ пожизненный срок. При этом гособвинитель сообщил о смягчающих обстоятельствах: Бекмансуров признал вину, также молодой человек из-за полученного в перестрелке ранения лишился одной ноги. На основе экспертиз обвинение сделало вывод о шизоидном расстройстве личности подсудимого, хотя он и может осознавать характер своих действий, психических заболеваний у него не выявлено.

20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Теги: Студент, ПГНИУ, пострадавший, мошенничество, компенсация, Александр Калинин



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