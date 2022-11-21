В Перми "лжепострадавшего" во время стрельбы в ПГНИУ студента будут судить за мошенничество

В Перми 23 ноября состоится заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении студента ПГНИУ, выдавшего себя за пострадавшего во время стрельбы в университете. Информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвиняемый - Александр Калинин заявлял, что получил травму стопы при попытке выпрыгнуть из окна восьмого корпуса. По некоторым данным, он получил 500 тысяч руб. в качестве компенсации.

Однако во время рассмотрения в суде уголовного дела Тимура Бекмансурова выяснилось, что молодой человек в тот день не был в университете.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.