23 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Лжепострадавшему" во время стрельбы в ПГНИУ студенту грозит шесть лет

В Перми начался суд над студентом Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александром Калининым, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвиняемый заявлял, что получил травму стопы при попытке выпрыгнуть из окна восьмого корпуса. По некоторым данным, он получил 500 тысяч руб. в качестве компенсации.

Однако во время рассмотрения в суде уголовного дела Тимура Бекмансурова выяснилось, что молодой человек в тот день не был в университете.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Свою вину подсудимый признал.

На заседании в качестве потерпевшего был допрошен представитель минсоцразвития Пермского края.

За мошенничество в крупном размере при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) Александру Калинину грозит до шести лет заключения со штрафом до 80 тыс. руб. и ограничением свободы до полугода.

Теги: Студент, ПГНИУ, пострадавший, мошенничество, компенсация



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