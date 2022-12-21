Госдума запретила судопроизводство в отношении мобилизованных

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

Поправка устанавливает единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства. В него войдут участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, а также в составе воинских формирований, участие в проведении контртеррористической операции, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, пишет ТАСС. Также судопроизводство предлагается приостанавливать по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

При этом перечисленные случаи не должны служить основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Как отмечают разработчики проекта, это обусловлено социальной значимостью таких видов платежей.