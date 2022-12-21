Курс евро на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 75 рублей

Курс евро на Мосбирже в среду, 21 декабря, впервые с 29 апреля поднялся выше 75 руб. Доллар в моменте стоил выше 70 руб. впервые с 11 мая.

В понедельник курс евро на валютных торгах Мосбиржи превысил 70 руб. впервые с 27 мая, курс доллара - 66 руб. впервые с 30 мая.

Таким образом, оценка Минэкономразвития России, которое прогнозировало ослабление российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, оказалась точной. На 2023 год Минэк обещал ослабление российской национальной валюты до 68,3 руб. за доллар.