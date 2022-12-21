21 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Курс евро на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 75 рублей

Курс евро на Мосбирже в среду, 21 декабря, впервые с 29 апреля поднялся выше 75 руб. Доллар в моменте стоил выше 70 руб. впервые с 11 мая.

В понедельник курс евро на валютных торгах Мосбиржи превысил 70 руб. впервые с 27 мая, курс доллара - 66 руб. впервые с 30 мая.

Таким образом, оценка Минэкономразвития России, которое прогнозировало ослабление российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, оказалась точной. На 2023 год Минэк обещал ослабление российской национальной валюты до 68,3 руб. за доллар.

Теги: мосбиржа, курс евро, доллар, рубль



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