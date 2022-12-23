23 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: forumspb.com

Силуанов раскрыл причину падения рубля

Наблюдаемое ослабление рубля в большинстве своем связано с ростом импорта в Россию.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, ограничения на российские энергоресурсы оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

"Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие",— сказал министр. По его словам, потери, которые российская национальная валюта несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год.

"У нас инфляция сейчас ниже [годового прогноза], поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году",— заявил Силуанов.

Отмечается, что Минфин не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке до конца текущего года. Эти операции могут начаться в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщает "Интерфакс".

Напомним, курс евро на Мосбирже в среду, 21 декабря, впервые с 29 апреля поднялся выше 75 руб. Доллар в моменте стоил выше 70 руб. впервые с 11 мая.

Теги: Силуанов, Минфин, рубль



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