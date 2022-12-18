Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло

Число пострадавших в Белгородской области в результате обстрела выросло до восьми. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

По словам Гладкова, погибший мужчина приехал из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. На птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.