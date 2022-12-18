В Москве задержаны и отменены десятки авиарейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов и отменили 13, сообщают "РИА Новости".

По информации на 8:29 мск, во Внуково 20 рейсов задержали, девять отменили; в Домодедово 22 рейса задержали и два отменили; в Шереметьево восемь рейсов задержали, два отменили.

Причиной задержек и отмен авиарейсов стали неблагоприятные погодные условия. За сутки в Москве выпала почти треть, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. Ожидается, что сегодня днем в столице выпадет еще до десяти миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.