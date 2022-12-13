Трассу М-12 Москва – Казань – Тюмень назовут "Восток"

Строительство трассы М-12 Москва – Казань с продолжением до Екатеринбурга и Тюмени будет закончено до конца 2024 года, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Часть участков строится с нуля, часть – это реконструируемые существующие дороги, часть уже построили. Сегодня президент России Владимир Путин принял участие (дистанционно) в открытии нескольких участков трассы – во Владимирской и Свердловской областях.

В составе транспортного коридора "Запад – Восток" во Владимирской области открыт участок скоростной автомобильной дороги М-12 протяженностью 58 километров, обеспечивающий объезд населённых пунктов Петушки, Костерёво, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша. В Свердловской области расширены участки федеральных дорог Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-242 Пермь – Екатеринбург с двух до четырёх полос на протяжении 35 и 20 километров соответственно.

Глава государства согласился назвать новую трассу (М-12 - прим. ред.) "Восток": "Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса (имеется в виду транснациональный коридор Санкт-Петербург – Владивосток – прим. ред.) – "Россия", а вот этот участок (М-12 – прим. ред.) – "Восток".

По словам Хуснуллина, продление трассы до Тюмени позволит полностью реконструировать участок между двумя соседними мегаполисами – Екатеринбургом и Тюменью. Хотя сделать это будет не просто: "Там напряженно, нужно делать объезд трех населенных пунктов. Но проектно-сметная документация ведется, это новая дорога. Плюс – расширение существующей трассы. Я думаю, что все получится".

Также Хуснуллин сообщил, что трассу М-4 "Дон" продлят до Керчи к 2024 году. Обход Аксая в Ростовской области на этой трассе будет запущен в начале лета следующего года, на год раньше запланированного срока.