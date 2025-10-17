Несколько участков трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени будут запущены уже в этом году

Несколько участков трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени будут запущены уже в этом году, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, сообщает "Ъ".

Общая длина трассы составит более 300 км.

Скоростную трассу М-12 начали строить в 2020 году. По поручению президента России Владимира Путина, реконструкция трассы М-12 "Восток" обеспечит скоростное движение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Протяженность дороги от Москвы до Екатеринбурга составляет порядка 1,6 тыс. километров. В июле президент Владимир Путин открыл движение по скоростному участку трассы М-12 "Восток" в Свердловской области и Башкортостане, а также в Пермском крае. После завершения связки между М-12 и участком Дюртюли — Ачит, начались работы по продлению трассы до Тюмени: завершить строительство планируется к середине следующего года.

Стоимость проезда по дороге, которая проходит по территории Свердловской области, составляет от 300 до 900 руб. для разных видов транспорта.