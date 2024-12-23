23 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Хуснуллин подтвердил, что федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени в 2026 году

Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Тюмени в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Соответствующее заявление он сделал на открытии обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД.

"К середине лета 2025 года откроем связку между дорогой М-12 и трассой, которая идет у нас в Свердловской области, это как раз участок Дюртюли - Ачит. Дальше мы продолжаем эту дорогу до Тюмени, в 2026 году дойдем до Тюмени", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что дорога уже есть, но сейчас она двухполосная, идет через населенные пункты.

"Мы уже приступили к строительству обходов населенных пунктов. И дальше по всей трассе до Владивостока мы строим обходы городов", - сказал Хуснуллин, добавив, что средства на развитие дороги заложены в шестилетнем плане.

В ноябре вице-премьер заявлял, что автотрасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени.

Движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.

Теги: Хуснуллин, дорога, трасса, М-12 Восток


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