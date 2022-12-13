"Ханты-Мансийские городские электросети" проведут корпоратив на фоне отказа властей от новогодних мероприятий

После скачка цен на электроэнергию энергетические компании в нескольких регионах России собираются провести корпоративы с роскошным застольем, танцами и алкоголем. Одно из них – ООО "Ханты-Мансийские городские электрические сети". На мероприятие готовы потратить 2,2 млн руб.

Подробного технического задания на сайте госзакупок по мероприятию нет, пишут "Новые известия". Отметим, предприятие является муниципальным.

Напомним, ранее в Ханты-Мансийске власти приняли решение об изменении программы праздничных новогодних мероприятий. Решение было принято по итогам обсуждений с представителями общественных организаций, сообщил глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале. Было решено отказаться от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и "СПА фестиваля". Кроме того, для украшения города, будут использоваться уже купленные украшения. До этого про отказ от некоторых новогодних мероприятий сообщили в Югорске.