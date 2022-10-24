Ханты-Мансийск откажется от ряда новогодних мероприятий из-за мобилизации

В Ханты-Мансийске приняли решение об изменении программы праздничных мероприятий. Решение было принято по итогам обсуждений с представителями общественных организаций, сообщил глава города Максим Ряшин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Было решено отказаться от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и "СПА фестиваля". Кроме того, для украшения города, будут использоваться уже купленные украшения.

"При этом, как бы не было сложно, мы не имеем права лишать наших детей атмосферы праздника, веры в чудо. Поэтому все детские и семейные мероприятия проведем как и прежде, - это и утренники, и елки, и "Чумовая улица" и, конечно, знаменитая "Резиденция елки". Обязательно украсим к Новому году наш любимый город, используя конструкции, которые приобретали ранее. В декабре приступим к строительству ледовых городков. Они будут созданы на Центральной площади - по мотивам сказок А.С. Пушкина, на площади Свободы – детского поэта Корнея Чуковского", - сообщил Максим ряшин.

Напомним, ранее об отказе от некоторых новогодних мероприятий сообщили в Югорске. Решение сократить расходы на Новый год принимают власти и других городов. Так, в Ялте отменен салют и световые инсталляции к празднованию Нового года. Аналогичные решения были приняты и в Тобольске - мэр города Максим Афанасьев предложил сократить расходы. Тобольск отказывается от фейерверка, а вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан будут проведены благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Крое того, в этом году в мэрии отказались от покупки новой иллюминации на городские улицы, все существующие украшения находятся в хорошем состоянии.

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что в условиях проведения мобилизации и спецоперации будет скорректирована новогодняя программа: корпоративы и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы будут отменены. Решили отказаться в мэрии и от фейерверка.