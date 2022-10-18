В Югорске отменят новогодний фейерверк и откажутся от закупки новой иллюминации

Глава администрации Югорска Алексей Харлов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в эти новогодние праздники мэрия отказалась от проведения фейерверка и закупок новой иллюминации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Расходы бюджета города на новогодние праздники сокращены - не будет салютов, дополнительно не будем закупать новую иллюминацию. Мы сохраняем праздник только для его главных героев - детей. Для них будет ледовый городок в сквере на ул. Ленина. Его проект подготовило управление архитектуры. Организуем детские утренники, подарки для детей. Не оставим без внимания семь мобилизованных югорчан", - отметил Харлов.

Ранее власти других муниципалитетов Югры не сообщали о желании отказаться от новогодних салютов или проведения праздников.

Напомним, решение сократить расходы на Новый год принимают власти городов. Так, в Ялте отменен салют и световые инсталляции к празднованию Нового года. Аналогичные решения были приняты и в Тобольске - мэр города Максим Афанасьев предложил сократить расходы. Тобольск отказывается от фейерверка, а вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан будут проведены благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Крое того, в этом году в мэрии отказались от покупки новой иллюминации на городские улицы, все существующие украшения находятся в хорошем состоянии.

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что в условиях проведения мобилизации и спецоперации будет скорректирована новогодняя программа: корпоративы и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы будут отменены. Решили отказаться в мэрии и от фейерверка.