На Среднем Урале владелец алабая заплатит за нападение пса на людей

На Среднем Урале владелец собаки заплатит компенсацию морального вреда за нападение животного. Жертвами стали женщина и ребенок.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, летом этого года 13-летняя девочка со своей матерью приехала в деревню Таборы Алапаевского района. 28 июля они отдыхали на озере. Там на них и напала принадлежавшая жителю деревни собака породы "алабай", сорвавшаяся с привязи.

Пес сразу набросился на ребенка, повалил на землю, вцепился зубами в плечо и стал кусать, причинив множественные раны. Мать девочки попыталась вмешаться, однако собака перекинулась на нее. В результате женщина получила укусы затылочной части головы, левого предплечья, левой и правой ноги.

После обезумевшее животное не хотело отпускать девочку и ее мать. Только прибежавший на крики хозяин сумел оттащить пса от людей.

Алапаевский городской прокурор обратился в суд с иском к владельцу алабая о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда в 200 тысяч рублей. Суд эти требования полностью поддержал, и теперь собачнику придется заплатить.