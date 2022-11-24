24 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: medaboutme.ru

В России хотят ввести штраф за неправильный выгул собак

В России могут ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак.

В случае если на животных не будет поводка и ошейника, владельцам придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс. руб. Соответствующий проект закона намерены внести на рассмотрение депутатов Госдумы парламентарии от ЛДПР.

Инициативу поддерживают в большинстве фракций. Однако заместитель председателя нижней палаты по экологии Владимир Бурматов считает, что необходимо установить и административную ответственность за укусы собак, причем не только особо опасных пород. По его словам, в ближайшее время Дума может принять эту норму во втором и третьем чтениях, сообщают "Известия".

Напомним, бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.

Теги: собаки, животные, штрафы



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