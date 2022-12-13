ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракета была сбита ПВО

ВСУ ночью обстреляли город Клинцы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате работы систем ПВО ракета была уничтожена. Отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет.

В конце ноября ВСУ обстреляли приграничные территории Брянской области. Несколько минометных мин 120 калибра прилетели в деревню Ломаковка и поселок Марица. Сообщалось, что пострадал пенсионер.