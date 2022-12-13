ЕС заморозил €6,3 млрд для Венгрии из-за ее позиции по Украине

Страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Речь идет о сумме в €6,3 млрд.

Ранее в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на €7,5 млрд, пишет Politico, данные приводит РИА Новости. В понедельник европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до €6,3 млрд в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

Европейские государства также одобрили выделение Венгрии €5,8 млрд из денег, направляемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса. Сумма будет выделена при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств. Ожидается, что решение будет официально закреплено во время письменной процедуры, которая завершится в среду.

Ранее правительство Венгрии заблокировало соглашение Евросоюза о выделении помощи Украине в размере €18 млрд. Это вынудило Еврокомиссию и другие страны ЕС искать альтернативное решение, чтобы обеспечить Киев деньгами в январе 2023 г.