Составлен список самых благополучных регионов России

Лидерами по средней зарплате в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО.

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества "Индекс социального благополучия регионов" на базе данных Росстата за три квартала 2022 года, в целом наиболее благополучными признаны ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

Во вторую десятку попали Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская и Московская области, Татарстан и Ленинградская область (поделили между собой 18-е место), Тюменская и Томская области.

Третья группа рейтинга: Свердловская область, Забайкальский край, Белгородская и Челябинская области, Башкирия, Архангельская область, Хакасия, Пермский край, Астраханская область, Новгородская область и Приморский край (поделили 30-е место).

Замыкают исследование Хабаровский край, Самарская, Липецкая, Курская и Омская области.

Регионом — лидером по размеру заработной платы стала Чукотка. Ее средний уровень равен 131 тыс. руб. (в I квартале было 128,6 тыс.). Далее идут ЯНАО — 127,2 тыс. (119,5 тыс.), Москва — 109 тыс. (114 тыс.), Магаданская область — 106 тыс. (109 тыс.) и НАО — 105 тыс. (90 тыс. рублей).

Самая дорогая стоимость жизни (включает в себя фиксированный набор товаров и услуг) оказалась на Чукотке — 32,4 тыс. руб. в месяц. Также больше, чем в других субъектах, приходится тратиться на Камчатке — 29 тыс., в Москве — 28 тыс., Магаданской области — 27,6 тыс. и Якутии — 24,6 тыс. руб.

В исследовании говорится, что с начала 2022 года в субъектах незначительно выросла средняя стоимость жизни. При этом средняя зарплата по стране также увеличилась — примерно на уровень инфляции.

По словам экспертов, что ограничительные меры в отношении РФ не оказали существенного влияния на экономику страны, как рассчитывали инициаторы санкций, сообщают "Известия".