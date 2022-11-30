30 Ноября 2022
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Фото: armij.mirtesen.ru/blog/43164174444/CHVK-Vagnera-unichtozhila-93-amerikanskih-nayemnika-v-Venesuele?nr=1

СМИ: США могут признать ЧВК "Вагнер" террористической структурой

Администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает возможность признания частной военной компании "Вагнер" в качестве иностранной террористической организации.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Агентство отмечает, что Белый дом и Госдеп пока не ответили на запрос о комментариях.

Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, американские власти наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.

Как заявил основатель "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин, многие россияне из-за проводимой СВО стали чаще интересоваться, как можно попасть в ЧВК и какими качествами должны обладать их бойцы.

Теги: Вагнер, терроризм, США, ЧВК



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