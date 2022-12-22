США ужесточили меры экспортного контроля против "ЧВК Вагнера"

Министерство торговли Соединенных Штатов ужесточило меры экспортного контроля в отношении российской "ЧВК Вагнера".

Как следует из соответствующего документа ведомства, это делается с целью ограничить доступ группы к технике на фоне конфликта вокруг Украины.

В документе ЧВК значится как "конечный военный пользователь". В связи с этим американские власти будут отслеживать и блокировать поставки товаров военного назначения "Вагнеру".

Введенные меры названы "дополнительными жесткими ограничениями", которые должны оставить "ЧВК Вагнера" без возможности приобретать снаряжение для участия в конфликте на Украине, сообщает "Коммерсант".

Напомним, администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает возможность признания частной военной компании "Вагнер" в качестве иностранной террористической организации.