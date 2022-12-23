23 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Пригожин прокомментировал слова Кирби о поставках КНДР оружия "ЧВК Вагнера"

Северная Корея давно не поставляет никаких вооружений в Россию и не предпринимала никаких попыток, слова координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби по поводу таких поставок — домыслы.

Об этом сообщил российский бизнесмен, основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. "Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы", — следует из заявления пресс-службы компании "Конкорд".

Как отметил Пригожин, "ЧВК Вагнера" покупает "достаточно много" американского оружия и его юристы будут добиваться отмены ограничений Соединенных Штатов в отношении поставок оружия ЧВК, сообщает РБК.

Ранее Кирби заявил, что американские власти обеспокоены поставками оружия "ЧВК Вагнера" со стороны КНДР, назвав это прямым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и пригрозив новыми санкциями против ЧВК.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ужесточило меры экспортного контроля в отношении российской "ЧВК Вагнера".

Теги: Пригожин, ЧВК Вагнера, КНДР, США, оружие



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