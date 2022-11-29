29 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Евгений Пригожин заявил о храбрости и отваге погибшего на Украине африканского бойца ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос издания «Глас народа», прокомментировал информацию о гибели на Украине 23-летнего гражданина Замбии Ньиренда Лемекани Нэйтана, который являлся бойцом ЧВК «Вагнер».

Бизнесмен рассказал, что хорошо помнит, как общался Нэйтаном в Тверской области. По словам предпринимателя, иностранец, не раздумывая, вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО, чтобы отплатить за помощь русским, которые на протяжении многих лет помогали африканцам. Пригожин отметил, что Неэйтан был храбрым и отважным бойцом.

«Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом». И он ответил то, что и я ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК «Вагнер» спасает тысячи африканцев и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И ещё одно, для меня большая честь, я знаю о «Вагнере» лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас». Ньиренда Лемекани Нэйтан 22 сентября одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу. И погиб героем», - сказал Пригожин.

Ранее бизнесмен рассказывал, что среди вагнеровцев довольно много бойцов иностранного происхождения, отметив, что среди них много высококлассных специалистов.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, украина, вагнеровцы



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