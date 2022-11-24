Россия и Украина провели переговоры в ОАЭ по обмену пленными и экспорту аммиака - Reuters

Представители России и Украины на прошлой неделе встречались в ОАЭ, чтобы обсудить возможность обмена военнопленными и вопрос возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса", передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Они сообщают, что переговоры проходили при посредничестве властей ОАЭ, но без участия представителей ООН (организация является стороной так называемой зерновой сделки).

Издание не сообщает, были ли переговоры результативными. Владимир Зеленский для возобновления работы аммиакопровода настаивал на обмене по формуле "всех на всех".