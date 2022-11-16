16 Ноября 2022
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Фото: kremlin.ru

FT: Запад предлагает Москве снятие части санкций с экспорта в обмен на продление зерновой сделки

Запад может пойти на снятие некоторых санкций с российского экспорта в обмен на продление зерновой сделки. Решение должно быть принято до 19 ноября, когда заканчивается действие текущего соглашения.

По данным Financial Times, Запад предлагает Москве возобновление возможности поставок сжиженного аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Еще одним пунктом соглашения может стать ослабление санкций в отношении Россельхозбанка. В частности речь идет о подключении банка к системе SWIFT. Правда, как считают источники издания, на такой шаг вряд ли согласятся США.

Обсуждать детали соглашения президент России Владимир Путин будет, скорее всего, с турецким коллегой. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается провести беседу с Путиным на тему поставок удобрений и аммиака. Он добавил, что Турция будет настаивать на продлении зерновой сделки на год, хотя раньше звучали предложения (в том числе от президента Украины) о том, чтобы сделать сделку бессрочной.

Теги: зерновая сделка, переговоры, аммиак



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