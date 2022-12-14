14 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом Украина
Фото: www.novatek.ru

Глава "Уралхима" описал план разблокировки экспорта российского аммиака через Одессу

Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин описал свой план разблокировки экспорта российского аммиака через Одессу.

Согласно плану бизнесмена, американская или другая нероссийская компания, "выбранная из трех-четырех крупнейших международных трейдеров", будет закупать аммиак в России и транспортировать его через территорию Украины в порт Одессы, откуда он после будет перенаправляться через Черное море в другие страны, пишет Forbes. Мазепин заверил, что экспорт может начаться немедленно, и добавил, что около 80% продукции будет направлено в страны Африки.

Кроме того, Мазепин призвал мировых трейдеров разблокировать поставки российского аммиака при посредничестве ООН. По его словам, возобновить поставки аммиака, используемого в качестве сырья для удобрений, необходимо для смягчения глобального продовольственного кризиса.

Напомним, в ноябре во время встречи с Владимиром Путиным Мазепин попросил помочь решить вопрос с прокачкой российского аммиака в Африку и другие страны через Одессу.

"Просили бы Вас помочь всё-таки в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить нам в Одессе слив и транспортировку аммиака, который может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку", - сказал тогда Мазепин.

Теги: Дмитрий Мазепин, Уралхим, поставка, аммиак



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