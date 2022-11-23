Москва проработает с ООН возобновление поставок аммиака по маршруту Тольятти-Одесса, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака по маршруту Тольятти – Одесса. "Поставки по нему были бы выгодны всем сторонам", - считает президент.

Ранее сообщалось, что возобновление транзита российского аммиака в Европу через Одессу может стать одним из пунктов продления так называемой зерновой сделки, но в итоге она была продлена на 120 дней на текущих условиях, без дополнительных параметров.

Заявление Путин сделал во время встречи с главой одного из крупнейших мировых производителей удобрений – совладельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.

Глава государства одобрил инициативу бизнесмена о разблокировке 265 тыс. тонн удобрений, которые "Уралхим" готов поставить бесплатно беднейшим странам. Сейчас эти удобрения заблокированы в европейских портах. Усилия для разблокировки предлагается приложить ООН и Африканскому союзу.

"Россия должна поставками удобрений оказать поддержку своим друзьям в развивающихся странах, в том числе в Африке", - заявил президент. Он добавил, что "Россия готова к расширению экспорта удобрений".