23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Алексей Вихарев

Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет 25-26 тысяч, - Мурашко

Дефицит кадров в здравоохранении по врачам в России составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Это не критичный дефицит, но он важный",- цитирует его РИА Новости.

По словам министра, дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет.

Ранее в Госдуме сообщили, что в армию готовятся призвать до 3 тысяч медиков в рамках частичной мобилизации. При этом годы оптимизации серьезно проредили кадровый состав больниц и поликлиник, а ковид обострил кризисную ситуацию. В 2020 году власти призывали выходить на работу и ушедших на пенсию, но больше врачей не стало, наоборот, из-за несвоевременных выплат и переработки многие ушли из здравоохранения.

Теги: дефицит кадров, врачи, мурашко



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