24 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство изменило методику финансирования выплат врачам

До конца текущего года российские регионы получат около 59 млрд руб. на повышение зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Как следует из изменений, предложенных в методику распределения этих средств, они будут поступать непосредственно в региональные минздравы и использоваться на выплаты исключительно тем категориям специалистов, которые есть в майском указе главы государства от 2012 года. Возможно, с помощью таких трансфертов кабмин стремится смягчить перенос системной реформы зарплат врачей на 2025 год, сообщает "Коммерсант".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пообещал регионам выделить 58,6 млрд руб., чтобы зарплаты врачей и медперсонала в регионах по темпам прироста не отставали от средних по экономике.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что дефицит кадров в здравоохранении по врачам в России составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек.

Теги: правительство РФ, врачи, медицина



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