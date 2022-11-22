В Екатеринбурге вспыхнул очередной ангар

В Екатеринбурге произошел очередной пожар в ангаре. Возгорание случилось поздно вечером 21 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 23 часа 43 минуты поступил сигнал о пожаре на улице Шефская в уральской столице. На площади в 12 квадратных метров горел пластик в печи полимеризации стеклопластиковых изделий, расположенной в ангаре.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из ангара эвакуировались два человека. По данным МЧС, пострадавших нет. В тушении задействовались шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в первом часу ночи. Причина возгорания устанавливается.

За последнее время это уже третье ЧП в Екатеринбурге, которое происходит в промзоне. В середине октября случился крупный пожар на улице Аппаратная: горела пластиковая продукция в помещении ангара, с огнем боролись несколько дней. А в минувшие выходные вспыхнул ангар с мебельными материалами в переулке Речном.