20 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

В Екатеринбурге очередной пожар в промзоне: горит ангар с мебельными материалами

В воскресенье в Екатеринбурге произошел очередной пожар в промзоне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 15 часов 11 минут поступил сигнал о возгорании в переулке Речном в уральской столице. По оперативной информации, из отдельно стоящего ангара размерами 50 на 30 метров идет густой черный дым.

Сейчас огнеборцы принимают меры к локализации огня. Идет наращивание группировки пожарно-спасательных подразделений.

пожар в переулке Речном в Екатеринбурге(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

По уточненным данным, в ангаре на площади 800 квадратных метров горят материалы для производства мебели и производственные остатки.

"Люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар", - добавили в МЧС.

Напомним, в середине октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар в промзоне на улице Аппаратная. Горела пластиковая продукция в помещении ангара, с огнем боролись несколько дней. Позже в МЧС заявили, что предварительной причиной данного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Теги: МЧС, пожар, мебель, ангар, Екатеринбург



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