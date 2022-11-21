Число погибших при взрыве газа в поселке на Сахалине выросло до десяти

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском районе Сахалинской области выросло до 10. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что погибли девять человек, в том числе четверо детей.

Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что специалисты приняли решение срочно демонтировать первый подъезд дома, чтобы не произошло дальнейшего разрушения.

Напомним, ЧП в жилом доме поселка Тымовский произошло в субботу, 19 ноября. В результате взрыва газа в жилом доме здание частично обрушилось.