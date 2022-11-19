На Сахалине жителям, потерявшим квартиры из-за взрыва газа, выдадут новое жилье

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел встречу с тымовчанами, которые сегодня лишились жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме. О принятых решениях глава региона рассказал на своих страницах в соцсетях.

"Каждая семья получит материальную помощь. Предоставим жилье. Сначала временное, а потом – постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тыс. руб. от администрации города на неотложные нужды всем жильцам дома. Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тыс. руб. Родственникам погибших – по 1 млн руб. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тыс. руб.", - написал Лимаренко.

Сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице. Завтра полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить.