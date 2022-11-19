На Сахалине в жилом доме взорвался газ, погибли семь человек

В одном из жилых домов, расположенных в Тымовском (поселок городского типа на Сахалине) произошел взрыв газа. Есть жертвы. Детали трагедии привел в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В Тымовском в доме по адресу Библиотечная, 6а в угловом подъезде произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов", - написал Лимаренко.

Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. Специалисты приступили к разбору завалов. На место отправлены авиаборт санавиации, вертолет МЧС России.

"Вместе со мной самолетом МЧС России в Тымовский район срочно вылетели заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева. Перед вылетом в Тымовский район прямо в аэропорту провёл оперативный штаб. Поставил ключевым министрам и ведомствам задачи. В ближайшее время буду на месте происшествия", - написал губернатор.

На месте трагедии начался разбор завалов дома в Тымовском. Здание не было газифицировано. Причины взрыва выясняются. Для жителей организован пункт временного размещения. Он располагается в местном доме культуры на улице Кировская, 68. Внутри тепло, организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи. На улице возле пострадавшего дома организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки.

"По данным на 16.45 (по местному времени), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них – дети. Поиски еще трех жителей продолжаются", - написал Лимаренко.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).