Дело о взрыве газа на Сахалине передано в центральный аппарат СКР

Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об обрушения части жилого дома в Тымовском (Сахалинская область).

19 ноября в поселке городского типа Тымовское произошло обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлечены тела двоих (из девяти) погибших. Точное количество пострадавших уточняется, сообщает СКР.

По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России.