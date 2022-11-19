Одна из пострадавших при взрыве дома на Сахалине вертолетом отправлена в Южно-Сахалинск

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что рейсом санавиации в Южно-Сахалинск отправлена женщина, пострадавшая сегодня при взрыве дома в Тымовском.

"После госпитализации в ЦРБ врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее, состояние остаётся тяжелым. Принято решении о направлении в областной центр. Ее уже ждут профильные специалисты, которые окажут необходимую профессиональную помощь", - написал Лимаренко.

Поступил ряд обращений от родственников погибших за помощью психолога. Специалисты уже работают.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме поселка Тымовский здание частично обрушилось. Погибли девять человек, есть пострадавшие.