19 Ноября 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Одна из пострадавших при взрыве дома на Сахалине вертолетом отправлена в Южно-Сахалинск

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что рейсом санавиации в Южно-Сахалинск отправлена женщина, пострадавшая сегодня при взрыве дома в Тымовском.

"После госпитализации в ЦРБ врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее, состояние остаётся тяжелым. Принято решении о направлении в областной центр. Ее уже ждут профильные специалисты, которые окажут необходимую профессиональную помощь", - написал Лимаренко.

Поступил ряд обращений от родственников погибших за помощью психолога. Специалисты уже работают.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме поселка Тымовский здание частично обрушилось. Погибли девять человек, есть пострадавшие.

Теги: Тымовсий, дом, взрыв, газ



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