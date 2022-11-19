19 Ноября 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: vk.com/limarenko_official

Вновь выросло количество погибших из-за взрыва газа на Сахалине

До девяти выросло количество погибших в результате взрыва газа в подъезде жилого дома в поселке Тымовский (Сахалин). Детали привел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Проверил, как идет разбор завалов в Тымовском на месте взрыва бытового газа в жилом доме. По словам спасателей, дефицита техники у них нет. Пока под завалами остаются, как минимум, два человека. Пока все пострадавшие не будут найдены, поиски останавливать не будем", - написал в соцсетях Лимаренко.

Подтверждена информация о девяти погибших (ранее сообщалось о восьми), из них четверо – дети, написал губернатор.

Теги: Сахалин, Тымовский, взрыв газа



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