В ЧП на Сахалине усматривается бытовая версия

Бытовая версия взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине остается приоритетной.

Как выяснили эксперты, эпицентр взрыва находился на первом этаже. Не исключено, что ЧП случилось при переноске баллона в квартиру.

В настоящий момент территория дома огорожена, рядом с ним выставлено два поста полиции. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций, сообщает "Коммерсант".

В результате взрыва погибли девять человек, в том числе четверо детей.

Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об обрушения части жилого дома в Тымовском.