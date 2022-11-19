19 Ноября 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: vk.com/limarenko_official

Количество жертв взрыва газа на Сахалине выросло до восьми

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что выросло количество жертв взрыва газа в Тымовском.

"Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек", - написал в соцсетях Лимаренко.

Напомним, ранее региональное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Теги: Сахалин, Тымовский, взрыв газа



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Развитие сюжета:

Ранее 19.11.2022 10:30 Мск Вновь выросло количество погибших из-за взрыва газа на Сахалине

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