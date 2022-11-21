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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге суд отказался выпустить из колонии "литовского киллера" Замольскиса

"Литовский киллер" Ромас Замольскис, ранее осужденный в Екатеринбурге за целый ряд тяжких преступлений, не смог досрочно выйти на свободу.

Напомним, Замольскис был одним из членов так называемой "ОПГ Клока". В 2016 году дело в отношении ОПГ, куда помимо Замольскиса и самого Михаила Клока также входил Валерий Поваров, рассмотрел Верх-Исетский районный суд уральской столицы. В итоге всех троих отправили в колонию. Больше всех получил Ромас, которому назначили 16 лет "строгача". Позже приговор смягчили до 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, гражданин Литвы подал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и представитель колонии, где сидит Замольскис, посчитали замену наказания нецелесообразной.

Ромас Замольскис (слева)

Татьяна Мерзлякова, Ромас Замольскис(2018)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В частности, за время нахождения за решеткой "литовский киллер" имел четыре действующих дисциплинарных взыскания, а никаких поощрений не получал. Вину в совершенных преступлениях, среди которых покушение на убийство, грабежи и разбои, он не признал.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласившись с позицией прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства. Ромас Замольскис останется в колонии.

Напомним, ранее Замольскис жаловался, что в екатеринбургском СИЗО его одолели комары.

Теги: суд, Замольскис, прокуратура



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